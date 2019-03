Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Kesberg: "Man muss sich das wie einen Blechschaden vorstellen" © KK/Helmrich

Kuwait, Los Angeles, New York, Seoul – all diese Metropolen durfte Christian Kesberg bereits sein zu Hause nennen. Seit 2016 ist er in London situiert und leitet dort ein zehnköpfiges Team von Wirtschaftsexperten. Voraussichtlich wird der Kärntner noch vier Jahre in der britischen Hauptstadt bleiben.