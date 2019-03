Kleine Zeitung +

Familienvater starb Vier Jahre Haft für Wirtshausschläger

Wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang wurde am Donnerstag ein 51-Jähriger am Landesgericht verurteilt. Er hatte im November 2018 einem 57-Jährigen in einem Lokal einen Faustschlag versetzt. Das Opfer starb.