Leichter Schneefall von Villach westwärts, Regen in tiefen Lagen, der bis Mittag nachlässt. So sieht die erste Bilanz des Winter-Rückfalls in Kärnten und Osttirol aus. Temperatursturz um 15 Grad binnen weniger Stunden.

Der Winter hinterlässt weiße Spuren © Markus Traussnig

Die Prognose war exakt, die Auswirkungen der Störungsfront, die in der Nacht zum Montag Kärnten und Osttirol erfasst hat, weniger dramatisch als befürchtet. Die Zamg-Außenstelle am Flughafen Klagenfurt meldete Montag kurz nach 7 Uhr Früh für Klagenfurt drei Grad plus. Am Sonntag lag das Tagesmittel in der Landeshauptstadt noch bei 18 Grad. In Villach, dem Gailtal, dem Lesachtal und im oberen Drautal gab es leichten Schneefall.