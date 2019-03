''Fridays for Future''Klima-Demos stehen Freitag auf dem Stundenplan

Kärntner und Osttiroler Schüler beteiligen sich an internationalen Klimastreiks. Am Freitag gehen sie für den Klimaschutz auf die Straße.

Greta Thunberg (16) findet als Klimaschutzaktivistin international Beachtung © APA/Keystone/Ennio Leanza

Sie ist erst 16 Jahre alt, findet als Klimaschutzaktivistin aber längst international Beachtung und Unterstützung. Jetzt bekommt die Schwedin Greta Thunberg auch zunehmend Verstärkung aus Österreich. Im Rahmen ihrer Initiative „Fridays for Future“ finden bereits seit Dezember des Vorjahres Klimastreiks in Wien statt. Am Freitag gibt es nun auch Aktionen von Schülern in Kärnten und Osttirol.