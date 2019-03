Die 22-jährige Kim Partheymüller eröffnet am Samstag ihr eigenes Tattoo-Studio in Ferlach. Dort möchte sie ihre Erfahrungen aus der Modewelt mit ihrer Liebe zum Zeichnen verbinden.

Kim Partheymüller eröffnet am Samstag ihr eigenes Tattoo-Studio in Ferlach. © Glory Valentine

"Ich liebe es zu zeichnen", sagt Kim Partheymüller."Bereits als Kind habe ich davon geträumt, diese Leidenschaft eines Tages zum Beruf zu machen." Am Samstag ist die 22-Jährige ihrem Traum einen großen Schritt näher: Sie eröffnet in der Kirchgasse in Ferlach ihr eigenes Tattoostudio. "Auf alle Ersttermine, die am Samstag fixiert werden, gibt es eine Ermäßigung um zehn Prozent", sagt die frischgebackene Studiobesitzerin.