Sonntagabend in Ferlach: Polizisten konnten mit Anrainern einen in Vollbrand stehenden Papiercontainer vor einem Wohnhaus löschen, bevor mehr passieren konnte. Die Suche nach dem Täter läuft.

© KLZ/Fuchs

Am Sonntag gegen 21 Uhr begann plötzlich ein Papiercontainer vor einem Wohnhaus in Ferlach zu brennen. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife entdeckte den in Vollbrand stehenden Container und konnte diesen unter Mithilfe von Anrainern rasch löschen. Dadurch konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Ein Einschreiten der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich.