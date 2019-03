In den nächsten Tagen landet der Fall Köberl bei der Disziplinarkommission des Landes Kärnten. Dem Personalvertreter droht eine Geldstrafe.

Köberls Posting über Bundeskanzler Kurz © APA/Hochmuth, Facebook/Screenshot

Mit einem Facebook-Posting, in dem er Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wörtlich als „Nobelhure der Neonazi“ bezeichnete, sorgte der Landesbeamte Hannes Köberl vor zwei Wochen für Aufregung. Sein Mandat als Asfinag-Aufsichtsrat musste er zurücklegen. Personalvertreter soll Köberl, der sich für seinen Fehltritt entschuldigte, bleiben. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) kündigte in einer Reaktion an, dass sich die Disziplinarkommission des Landes mit dem Fall seines Parteifreundes befassen wird.

