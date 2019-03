Facebook

Das Auto kam in einer Wiese zum Stehen © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung ist eine 20-jährige Pkw-Lenkerin auf der A2 Südautobahn bei der Abfahrt Knoten Ost in Fahrtrichtung Italien von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug wurde über die Betonleitwand in die angrenzende Grünfläche geflogen. Die Lenkerin wurde verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Wrack befreien. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden an den Verkehrsleiteinrichtungen.