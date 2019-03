Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Laufe des Tages soll es zunehmend freundlicher werden © Markus Traussnig

Vom Westen her strömt am Samstag milde, aber nicht ganz trockene Luft zu uns ins Land. Deshalb stören tagsüber immer wieder einmal ein paar kompaktere Wolkenfelder und diese könnten die Sonne sogar etwas länger verdecken. Insgesamt präsentiert sich jedoch das Wetter im Laufe des Tages von seiner eher freundlichen Seite und die Sonne kommt gerade bei uns im Süden des Alpenhauptkamms sogar zeitweise länger durch. Dazu sind auch die Temperaturen angenehm mild und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Grafenstein Werte nahe +13 Grad. Auch oben in den Gebirgsregionen ist es wieder etwas zu mild für die Jahreszeit.