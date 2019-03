Facebook

Hier tanzte Kärntens Tourismus © Markus Traussnig

Alles Walzer! Unter diesem Motto lud die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft Donnerstagabend zum 2. Ball des Kärntner Tourismus in das Konzerthaus in Klagenfurt. An diesem Abend standen all jene im Mittelpunkt, die das ganze Jahr über Spitzenleistungen erbringen: Kärntens Tourismusunternehmerinnen und –unternehmer sowie deren Mitarbeiter. „Wir wollen mit diesem Ball ein Zeichen setzen. Er soll nicht nur ein Treffpunkt für die Branche sein, sondern mit ihm wollen wir auch Anerkennung und Wertschätzung für die Leistungen der heimischen Tourismuswirtschaft ausdrücken“, betont Spartenobmann Helmut Hinterleitner.