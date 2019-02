Eröffnung Häuslbauermesse lockt wieder 30.000 Besucher an

Die Häuslbauermesse wurde am Freitag in Klagenfurt eröffnet. 400 Aussteller aus zehn Nationen sind dabei. Sie präsentieren zahlreiche Produktinnovationen, darunter eine Mini-Garage für den Drahtesel.

Den Maurer-Lehrlingen Daniel Hinteregger und Matthias Brunner kann man bei der Messe über die Schulter schauen © Markus Traussnig

Kärnten ist das Land der Häuslbauer. 46 Prozent der Kärntner leben in einem Einfamilienhaus. 120.000 Einfamilienhäuser gibt es in unserem Bundesland, jedes Jahr kommen rund 1000 dazu. Eines davon könnte vielleicht schon bald Angelika Dolcic und Florian Schmölzer aus Köttmannsdorf gehören. Die beiden besuchten am Freitag mit Söhnchen Maximilian (2) die Häuslbauermesse in Klagenfurt, um sich über aktuelle Wohntrends zu informieren. Bei 400 Ausstellern aus zehn Nationen gibt es dort bis Sonntag viel zu sehen.

