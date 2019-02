Die Bundesforste nehmen in elf österreichischen Seen, drei davon in Kärnten und einer in der Steiermark, die Fischpopulation unter die Lupe. Auch Jahresringe auf den Schuppen der Tiere werden untersucht.

Mit solchen Booten werden die nächtlichen Echolotmessungen durchgeführt © ÖBf/Harald Ficker

Nein, es handelt sich um keinen Faschingsscherz, sondern um eine ernsthafte Studie. Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) haben zur Fisch-Volkszählung an heimischen Seen aufgerufen. An insgesamt elf Gewässern, darunter auch der Wörthersee, Millstätter See und Weißensee in Kärnten sowie der Grundlsee in der Steiermark, wird die Vitalität heimischer Fischpopulationen untersucht. Zu nächtlicher Stunde unternehmen die ÖBf in Zusammenarbeit mit dem Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft des Bundesamtes für Wasserwirtschaft Bootsfahrten. Durch Echolotmessungen werden die Fischbestände von Reinanken und Seesaiblingen wissenschaftlich untersucht.