Der Mann verkaufte die Drogen an zahlreiche Konsumenten in Klagenfurt (Symbolfoto) © Witthaya - stock.adobe.com

Kurz nach dem Deal klickten die Handschellen: Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, wurde bereits am 10. Jänner ein 28-jähriger Nigerianer in Klagenfurt festgenommen. Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten hatten ihn beim Verkauf von Heroin erwischt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte dem Mann mittlerweile der Verkauf von etwa 230 Gramm Heroin und rund 15 Gramm Kokain an zahlreiche Drogenkonsumenten in Klagenfurt nachgewiesen werden.