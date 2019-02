Facebook

Lisa-Marie Lebitschnig verkörpert die „Unschuld des Stücks“ © Arnold Poeschl

Es war Liebe auf den ersten Blick. Als Lisa-Marie Lebitschnig als Volksschülerin in Mozarts „Zauberflöte“ zum ersten Mal ihren Fuß in ein Opernhaus setzte, war es um sie geschehen: „Ich schmelze dahin, wenn ich mir eine Oper ansehe“, sagt die 20-Jährige. Dazu kommt die Klagenfurterin aber nur noch selten: Sie steht nämlich seit ihrem 12. Lebensjahr selbst auf der Bühne, um zu singen. Im Stadttheater war sie unter anderem schon in der Oper „Mac Beth“ zu hören.