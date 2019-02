Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wollte als Kind nie Prinzessin sein, hilft jetzt anderen, sich bei Bällen als solche zu fühlen: Susanna Klemen © Privat/KK

Was machen Sie, wenn . . .

. . . ein Chinese in Peking vor Ihnen steht, der eine Abendanzug-Fliege auf sein Polohemd kleben will?

. . . wenn ein russischer Volkssänger in der Hofburg wegen falscher Mikrofon-Anschlüsse über den Donauwalzer im Nebensaal singt und immer lauter wird, weil er fürchtet, man hört ihn nicht?

. . . wenn Sie in Kasachstan auf der Bühne vor Hunderten Ballgästen zeigen, wie eine Mitternachtsquadrille geht und Sie sehen, wie das Orchester vertragswidrig sein Klavier wegschleppt und die nächste Jazzkapelle kein Piano hat?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.