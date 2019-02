Die ersten Stars der 20. "Starnacht am Wörthersee" sind fix. Jubiläumsshow geht am 19. und 20. Juli in der Klagenfurter Ostbuch über die Bühne. Moderieren werden wieder Barbara Schöneberger und Alfons Haider.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nik P. und DJ Ötzi werden - wie hier beim Winter Open Air in Kleinkirchheim - auch bei der Starnacht auf der Bühne stehen © ORF/Krivograd

Es wird DAS Musikereignis des Jahres – die 20. „Starnacht am Wörthersee“. Die großen Jubiläumsshows finden am 19. und 20. Juli in der Klagenfurter Ostbucht statt. DJ Ötzi hat sein Starnacht-Ticket schon gelöst. Die Stimmungskanone hat heuer ebenso ein großes Jubiläum zu feiern: Vor 20 Jahren ist er mit seinem „Anton aus Tirol“ in den Hitparaden-Himmel gestartet.