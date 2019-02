Das neue Sammlungs- und Wissenschaftszentrum des Landesmuseums nimmt Form an. Ein Besuch im „Gedächtnis des Landes“ am Klagenfurter Südring.

Das Landesmuseum hat am Südring ein neues Depot samt Verwaltungszentrum bekommen © Weichselbraun

"Wir sind aus dem 19. Jahrhundert im 21. Jahrhundert angekommen“, sagt Christian Wieser. Der interimistische Direktor des Kärntner Landesmuseums blickt sich zufrieden im neuen „Sammlungs- und Wissenschaftszentrum“ am Klagenfurter Südring um. Dort herrscht zwar noch Baustellen-Atmosphäre, die ersten Sammlungen sind aber schon übersiedelt. In der neuen Zentrale des Landesmuseums sind künftig die Büros für die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Museumsverwaltung, die Werkstätten – etwa für die Tischler oder die Restauratoren – sowie die mehr als zwei Millionen Objekte der Sammlung untergebracht. Die Ausstellungstätigkeit wird weiterhin im Haupthaus am Viktringer Ring stattfinden – das allerdings frühestens im Jahr 2021 wiedereröffnet wird.