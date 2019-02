50 Menschen aus ganz Kärnten werden am Samsag und Sonntag zu den Gesprächen mit Visitator Erzbischof Lackner erwartet. Die Anliegen sind vielfältig.

Im Kolpinghaus Klagenfurt finden die Gespräche statt © Andreas Kanatschnig

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit finden am Freitag und Samstag die Gespräche mit Erzbischof Franz Lackner statt. Im Viertelstundentakt sind im Kolpinghaus in Klagenfurt Termine mit Bischof Lackner vereinbart. In das Haus kommt nur, wer einen Termin ausgemacht hat.