In der Katholischen Kirche Österreich ist das sicherlich ein Novum: Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, Visitator in Kärnten, hält am Freitag ab 9 Uhr im Klagenfurter Kolpingheim einen Sprechtag ab. „Alles findet natürlich streng vertraulich statt“, sagt Heidi Zikulnig, Pressesprecherin des Erzbischofs.