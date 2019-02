Im Massage-Ausbildungszentrum in Klagenfurt nehmen Schülerinnen ihre Kinder zum Unterricht mit. In einer Klasse sind manchmal sogar zwei Babys.

Carina Strugger und Sabine Hanschitz mit Nachwuchs - inmitten der verzückten Kollegen. © Markus Traussnig

Sie schauen in die Luft, sie spielen - und sie schlafen während des Unterrichts einfach ein. Und das Beste ist: Sie dürfen das sogar. In der „Kneipp-Akademie“ in Klagenfurt, einem Ausbildungszentrum für Masseurinnen, sind derzeit regelmäßig ein bis zwei Babys oder ein Kleinkind in den Klassenzimmern. Während die Mamas die Schulbank drücken, dürfen sie ihre Kleinen mit in den Unterricht nehmen.

