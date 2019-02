Facebook

Im neuen Verwaltungszentrum der Landesregierung würden vor allem im Bürgerservice Schutzmaßnahmen fehlen, kritisiert Personalvertreter Nischelwitzer © Markus Traussnig

Die schreckliche Bluttat auf der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn, bei dem der 49-jährige Sozialamtsleiter kaltblütig erstochen wurde, sorgt auch in Kärnten für Bestürzung. „Zuallererst möchte ich der Familie des Verstorbenen mein herzlichstes Beileid ausdrücken“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser. Er hat sofort darauf reagiert und die Landesamtsdirektion beauftragt, in Kärnten alle öffentlich zugänglichen Gebäude der Landesverwaltung einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen. So rasch wie möglich soll erhoben werden, wo Sicherheitslücken bestehen und wie die Mitarbeiter in Zukunft besser geschützt werden können.

