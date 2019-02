Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gindl

Ein 41-jähriger Mann aus Unterkärnten wird verdächtigt, das Ende der Beziehung mit seiner 33-jährigen Ex-Freundin nicht akzeptiert und diese vermehrt verfolgt zu haben. Am Mittwoch gegen 13 Uhr folgte er ihr und ihrem neuen Freund in ein Cafe in Klagenfurt.