Michaela Frey (17) singt eine der Hauptrollen in der Kinderoper „Bundibár“ und debütiert beim Opernball. Die Klagenfurterin, deren Oma selbst im KZ war, tritt in Klagenfurt, St. Veit und Feldkirchen auf.

Michaela Frey erzählt vor den Aufführungen auch von ihrer Großmutter © KLZ/Markus Traussnig

Kurz vor ihrem Tod hat die Großmutter noch in einem langen Gespräch von Theresienstadt erzählt. In diesem Konzentrationslager war Jarmila Adlerová als Jugendliche inhaftiert, dort hat sie im Chor gesungen. Und nun hat ihre Enkelin Michaela Frey ihre vorwissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben: „Musik als Mittel des geistigen Widerstands in Theresienstadt“ ist der Titel und die 17-jährige Schülerin des Europagymnasiums in Klagenfurt setzt die gewonnenen Erkenntnisse nun auch praktisch um.

