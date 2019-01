Kleine Zeitung +

Wörthersee Stadion Tickets für EM-Quali-Match gegen Slowenien ab Freitag

Österreichs Fußballnationalteam bestreitet das Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Slowenien am 7. Juni in Klagenfurt. Das Spiel gegen Lettland wird am 6. September in Salzburg ausgetragen.