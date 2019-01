Der Eislaufverein Wörthersee hat bis auf den Hörzendorfer See "seine" Seen aufgrund der Neuschnee-Menge gesperrt. Weißensee und Moosburger Teich wurden bereits gesäubert.

Freie Fahrt auf dem Moosburger Teich © Klz/Oberlechner

Während sich am Wochenende zahlreiche Eisläufer auf Kärntens Seen tummelten, müssen sie am Montag aufgrund des Neuschnees eine Pause machen. Der Eislaufverein Wörthersee (EVW) gibt am Montag bekannt, dass die von den Mitarbeitern betreuten Seen Aichwaldsee, Längsee, Lendkanal und Rauschelesee gesperrt sind. Einzig der Hörzendorfer See ist zum Eislaufen freigegeben, die Bahnen sind geräumt.

