© KLZ/Weichselbraun

In seinem Haus in Maria Saal stehen in einem eigenen Musiktrakt sieben Tasteninstrumente, darunter zwei Flügel, ein Clavichord und ein Cembalo. Kein Wunder, hat doch Ernest Hoetzl einst Klavier studiert und sagt noch heute: „Die Tasteninstrumente, die sind meines.“ Dabei hat er längst an das Dirigentenpult gewechselt und leitet heuer unter anderem noch Konzerte von St. Petersburg bis Peking und Bombay.

Am Mittwoch steht er aber erst einmal im Wiener Musikverein am Pult: Denn zu seinem 60. Geburtstag wurde er eingeladen, dort ein Konzert mit Markus Schirmer zu dirigieren. Schirmer ist nicht nur international erfolgreicher Pianist, sondern auch ein Studienkollege von Hoetzl: „Wir sind noch heute befreundet. Da war es nur folgerichtig, dass er dabei ist.“ Das Konzert im Wiener Musikverein wird übrigens am Donnerstag in Klagenfurt wiederholt, ist doch Hoetzl seit 2001 Chef des Musikvereins für Kärnten. Und das höchst erfolgreich: Die Abo-Konzerte sind praktisch immer ausverkauft: „Ich mache nur, was Spaß und Freude bereitet. Und diese Freude springt auch auf die Menschen über“, so Hoetzl, der seit drei Jahren auch die Jeunesse leitet.

Vertrag als Lottosechser

Er ist übrigens der einzige Musikvereins-Chef in Österreich, der ehrenamtlich tätig ist: „Da ich Beamter bin, wäre es kompliziert, wenn ich dazuverdienen würde“, erklärt der gebürtige Steirer, der seit 1984 Musikgeschichte an der Musikuniversität Graz unterrichtet. Der Vertrag, der ihm damals von der Hochschule angeboten wurde, war für ihn ein „Lottosechser“: „Ich habe viele Freiheiten für meine künstlerische Tätigkeit.“

An diesem Vertrag lag es auch, dass er einst aus den USA zurückkehrte. Denn Hoetzl, der im Lehramt Latein, Griechisch und Musik sowie an der Musikhochschule Klavier und Dirigieren studierte, ging 1984 mit einem Fulbright-Stipendium nach Austin in Texas: „Ich habe dort das Master-Studium im Operndirigieren gemacht und wäre eigentlich gerne geblieben. Aber dann kam das Angebot von der Universität Graz.“

Und nicht nur beruflich, sondern auch privat war das ein Glücksfall: In seinem ersten Dozentenjahr lernte er seine spätere Frau Marianne kennen, 1987 wurde geheiratet. Als dann zwei Kinder kamen, nahm man das Angebot des Schwiegervaters an, auf einem Grundstück in Maria Saal ein Haus zu bauen. Marianne Hoetzl ist Lehrerin und seit zwei Jahren auch Leiterin des Kärntner Volksliedwerkes – gemeinsam hat man schon mehrere Projekte auf die Beine gestellt. Auch als Flöten-Solistin war sie bei mehreren Konzerten im In- und Ausland (darunter Kolumbien und Ukraine) dabei.

In neun Sprachen

Auslandstourneen schätzt Ernest Hoetzl nicht nur wegen der musikalischen, sondern auch wegen der sprachlichen Herausforderung: „Wenn ich in einem Land bin, möchte ich auch die Sprache können. Dann hat man einen ganz anderen Zugang.“ Mittlerweile beherrscht er neun Sprachen (darunter Italienisch, Französisch, Spanisch, Russisch) – auch Prüfungen an der Universität nimmt er in diesen Sprachen ab.

Nur seinen steirischen Dialekt hat er längst abgelegt. Als er zuletzt in seiner Heimat Bruck/Mur unterwegs war, wurde er nicht mehr als „Einheimischer“ erkannt. Dabei ist der leidenschaftliche Wanderer und Skitouren-Geher Besitzer eine Almhütte in der Krakau (im Murtal). Dorthin übersiedelt im Frühjahr auch wieder ein Teil der Bienenstöcke seines Sohnes Stephan. „Er hat während des Studiums nicht immer Zeit, dann mache ich den Hilfsimker“, erzählt Hoetzl, der sich über „perfekten Almblütenhonig“ freut. Dank zahlreicher Apfelbäume auf dem Maria Saaler Grundstück gibt es im Haus Hoetzl auch selbst gepressten (Süß-)Most. Und für die Pension hat er sich schon ein weiteres Hobby vorgenommen: Schnaps brennen.

