Morgendlicher Protest in Klagenfurt © Rotes Kreuz Kärnten/Thomaser

Mehrere Rot-Kreuz-Mitarbeiter haben Dienstagfrüh in Klagenfurt protestiert. Am Straßenrand in der St. Veiter Straße und in der Feldkirchner Straße hielten sie Plakate hoch, um auf Missstände bei der Entlohnung hinzuweisen und auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen.