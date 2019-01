Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erneut wurde eine Frau Opfer einer Gewalttat durch einen Mann © Eva Maria Griese

Eine Frau (34) aus Slowenien mit Wohnsitz in Klagenfurt erstattete am Dienstagfrüh um 2 Uhr Anzeige. Sie gab an, dass sie von ihrem Lebensgefährten (29) durch Faustschläge und Fußtritte verletzt worden sei.