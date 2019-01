Kleine Zeitung +

Klagenfurt Rot-Kreuz-Mitarbeiter protestieren

Jetzt ist es fix: Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes halten am Dienstag eine Protestveranstaltung in Klagenfurt ab. Ab 6 Uhr wird in der St. Veiter Straße protestiert: Verkehrsbehinderungen wird es keine geben.