Asiatischer Hausgecko "Blinder Passagier" aus Indien landete in Kärnten

Mitarbeiter einer Firma in Villach hatten das Tier zwischen Schachteln in einem Container entdeckt. Der Gecko erholt sich jetzt im Reptilienzoo Happ von seiner langen Reise.

Der Gecko ist circa 15 Zentimeter lang und ernährt sich von Insekten © Helga Happ/kk

Da staunten die Mitarbeiter einer Firma in Villach nicht schlecht. Als sie am Mittwoch einen Container mit einer Warenlieferung ausräumten, hatte sich zwischen den Schachteln ein "blinder Passagier" versteckt. Ein Asiatischer Hausgecko war mit dem Container von Indien nach Kärnten "gereist". "Die Mitarbeiter waren sehr bemüht. Sie haben den Gecko in eine große Schachtel gesetzt und bei mir angerufen", sagt Kärntens Reptilienexpertin Helga Happ. Sie war Mittwochnachmittag gerade in Villach und nahm das etwa 15 Zentimeter lange Tier in Empfang. Happ: "Dem Gecko wurde so das Leben gerettet. Er hätte bei uns aufgrund der niedrigen Temperaturen keine Nacht überlebt."