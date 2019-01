Land Kärnten übernimmt Hypo-Kunst

Facebook

Prominentes Aushängeschild der Hypo-Kunstsammlung: Gironcoli-Skulptur © Günther Jagoutz

Wer die wuchtige Gironcoli-Skulptur vor der Hypo-Zentrale an der Stadteinfahrt von Klagenfurt vermisst hat, kann sich freuen: Dieser Tage kehrt die 600 Kilogramm schwere Aluminium-Großskulptur „Die Ungeborenen“ in den öffentlichen Raum der Stadt zurück - in den Burghof und das Museum Moderner Kunst Kärntens (MMKK). „Wir freuen uns sehr auf die Skulptur“, meint Direktorin Christine Wetzlinger-Grundnig und ergänzt: „Aber auch auf Arbeiten von Hans Staudacher, Kiki Kogelnik oder Peter Krawagna, die wir in vergleichbarer Qualität oder Dimension noch nicht besitzen!“