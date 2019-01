Landesrat Gruber will bei Fluglinie AUA „Verlässlichkeit und Kontinuität“ einfordern. Airport-Eigentümer Orasch soll „sagen, was er vorhat“.

Flughafen Klagenfurt © Jäger

Die Streichung etlicher Wien-Flüge durch die AUA bis Ende März beschäftigt die Landesregierung. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) will, wie berichtet, bei der Regierungssitzung am Dienstag die drei AUA-Vorstände per Kollegiumsbeschluss nach Kärnten einladen. Landesrat Martin Gruber, für die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) und somit für den 20-Prozent-Rest, den das Land noch am Flughafen hält, zuständiges Regierungsmitglied, sucht ebenfalls das Gespräch mit der AUA – gemeinsam mit Wirtschaftslandesrat Ulrich Zafoschnig: „Das ist keine gute Entwicklung für den Wirtschaftsstandort“, warnt der ÖVP-Chef. Die AUA müsse „verlässlich fliegen“, fordert Gruber Kontinuität ein.

