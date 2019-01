Dass Kärnten mit dem Kauf von See nicht immer die besten Erfahrungen gemacht hat, ist für das BZÖ nicht so wichtig. Das Land sollte die 30 Millionen Euro für den Keutschacher See zahlen.

Der Keutschacher See sucht einen Käufer © Lux

Kärnten und der Kauf von Seen. Da war doch was. 2007 hat das Land Hafnersee, Maltschacher- und Ossiacher See gekauft. Ein (ergebnisloser) Untersuchungsausschuss war die Folge. Zumindest in Gutachten war damals von schweren Mängeln und sogar haarsträubenden Rechenfehlern die Rede. Das Land soll insgesamt fast 22 Millionen Euro zu viel gezahlt haben. Politisch geführt wurde Kärnten zur Zeit der Kaufabwicklung von Jörg Haider. Dessen ehemalige Partei, das BZÖ, dürfte aus der eigenen Vergangenheit nur wenig gelernt haben. Ja, das BZÖ gibt es noch und es hat auch einen Obmann. "Das Land Kärnten ist gut beraten, den Keutschacher See zu kaufen", verlautbarte dieser, Helmut Nikel, am Freitag via Aussendung.

