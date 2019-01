Facebook

Zweimal wurde Robert Jessenig gemeinsam mit Hans Polaschegg Tornado-Weltmeister, 1972 in Travemünde, zwei Jahre später in Honolulu. Später machte sich der Kärntner einen Namen als Segelmacher. Jessenig-Segel zählte zu den besten der Welt, auf die spätere Weltmeister und Olympiasieger vertrauten. 2004 schloss der die Segelmacherei in Klagenfurt.