Nirgends im Land war die Feinstaubbelastung zum Jahreswechsel so hoch. Bürgermeister kritisiert "massive Ballerei" trotz Feuerwerkverbots.

Die Silvesterknallerei ist Gift für unsere Lungen, die im Winter ohnehin schon besonders belastet sind © Georg Gindl

Am Neujahrstag verzichten Vorsichtige gleich ganz aufs Lüften. Besonders gut beraten war man mit geschlossenen Fenstern in Ebenthal, wo die Feinstaubbelastung nach der Silvesterknallerei sogar die Werte im mehr als zwölf Mal so großen Klagenfurt um Längen übertraf, wiewohl auch die Landeshauptstadt kein Reinluftgebiet war.

