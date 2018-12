Facebook

Ihr Wissen will Isolde Matweber weitergeben, damit so viele wie möglich davon profitieren © Privat

Das künstlerische Schaffen von Menschen mit Behinderung mehr in den Vordergrund zu rücken, ist ihr ein besonderes Anliegen. Dazu sollen Literaturveranstaltungen ebenso beitragen wie Ausstellungen. Isolde Matweber (61), die wesentlich zum Aufbau des Vereins Inklusion:Kärnten beigetragen und ihn 18 Jahre lang geleitet hat, will auch in ihrer offiziellen Pension für die eintreten, die von der Gesellschaft missverstanden, nicht anerkannt oder links liegen gelassen werden. Die Mutter eines autistischen Sohnes, für den erst mit 14 Jahren die richtige Diagnose gestellt werden konnte, will weiterhin die Öffentlichkeit sensibilisieren und Aufklärungsarbeit leisten.

