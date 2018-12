Facebook

Jungbäuerin Anna-Maria Bergmann setzte sich bei Bau-Wettbewerb gegen 66 Mitbewerber durch © KLZ/Markus Traussnig

Theorietests in Mathematik und Deutsch, sportmotorische Fähigkeiten wie Jonglieren oder das perfekte Hochziehen einer Mauer – all dies hat Anna-Maria Bergmann aus St. Margareten im Rosental mit Bravour bestanden. Sie holte als erste weibliche Teilnehmerin in der fünfjährigen Geschichte des Wettbewerbs die Trophäe mit nach Hause. Die 16-Jährige konnte sich beim Lehrlingscasting der Landesinnung „Bau“ beweisen – und doch kam der Sieg für sie unerwartet. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Es war eine große Überraschung, da es eine spontane Entscheidung war, beim Wettbewerb mitzumachen“, erzählt Bergmann. Die Schülerin überzeugte die Jury in den drei Teilbereichen Theorie, Praxis und Motorik auf ganzer Linie. Sie setzte sich außerdem gegen 66 Kärntner Mitbewerber, darunter auch einige andere weibliche Teilnehmer, durch.