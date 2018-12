Eiszeit Auf diesen Seen gibt es freie Fahrt für Kufenflitzer

Kalte Nächte lassen das Eis auf Kärntens Seen wachsen. Am Freitag wird der Aichwaldsee für Eisläufer freigegeben, am Samstag folgt der Hörzendorfersee. Der Weißensee und der Radlerstopp bei St. Veit sind schon frei.

Der Aichwaldsee (Archivfoto aus dem Jahr 2016) wird am Freitag für Eisläufer freigegeben © KLZ/Markus Traussnig

Trotz Schneemangels sind die Skipisten in Kärnten in gutem Zustand. Jetzt dürfen sich auch die Eisläufer freuen. Auf dem Weißensee hat Eismeister Norbert Jank bereits eine 4,2 Kilometer lange Rundbahn hingezaubert, jetzt beginnt auch im Kärntner Zentralraum die Eissaison. Und das nicht nur auf dem Radlerstopp bei St. Veit.

"Am Freitag werden wir den Aichwaldsee in der Gemeinde Finkenstein freigeben", kündigt Rene Riepan, Obmann des Eislaufvereins Wörthersee, an. "Wir haben hier glasklares Spiegeleis", schwärmt Riepan. Er warnt aber: "Der Uferbereich ist noch nicht befahrbar. Und gefährliche Stellen haben wir abgesperrt." Er appelliert an die Eisläufer, sich an diese Absperrungen zu halten.

Riepan vertraut darauf, dass das Wetter passt: "Die Nächte sind kalt, ein paar Plusgrade am Tag machen da nichts aus." Und deshalb ist Riepan auch zuversichtlich, dass der Eislaufverein nur einen Tag später, am Samstag, auch den Hörzendorfer See, zwischen Klagenfurt und St. Veit gelegen, freigeben kann.

"Da brauchen wir noch ein, zwei kalte Nächte. Außerdem müssen wir die Eisbahnen noch abhobeln, weil ein bisschen Schnee draufliegt."