Der 40-jährige Restaurator putzte mit seinem Team das Innere des Maria Saaler Doms heraus, in dem am Christtag der heurige Fernseh-Festgottesdienst gefeiert wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robert Smoley: Mit Pinsel und Staubsauger © Markus Traussnig

Eine gute Restauration sollte für den Laien unsichtbar sein“, erklärt Restaurator Robert Smoley. Er lässt den Maria Saaler Dom wieder in alter Pracht erstrahlen. Der Anlass dafür ist der Weihnachtsgottesdienst, der heuer in ORF und ZDF aus Maria Saal ausgestrahlt wird.

„Es war eine besondere Herausforderung. Wir haben rund 300 Quadratmeter Fläche gereinigt und kleinere Korrekturen gemacht“, erklärt Smoley. Der Oberdrauburger hat gemeinsam mit seinem sechsköpfigen Team die Wallfahrtskirche in rund zwei Monaten schön gemacht.

Die Planung war langwierig und erforderte viel Geschick. „Zuerst musste alles begutachtet werden, dann folgte ein Monitoring, das heißt: Alles wurde gefilmt, dann der Zustand bestimmt“, berichtet der gebürtige Lienzer. Vor rund 40 Jahren fand in der Maria Saaler Kirche die letzte Innenrestauration statt, kleinere Schäden wurden alle beseitigt.