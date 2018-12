Michael Oraže (58) sitzt seit zehn Jahren am Heiligen Abend hinterm Lenkrad seines Postbusses – und das bis Mitternacht. Er fährt an diesem Tag immer auf der Strecke Ferlach - Klagenfurt.

Michael Oraže ist mit Leib und Seele Bus-Chauffeur © ©helgebauer

Wer kleine Kinder daheim hat, soll am Heiligen Abend nicht arbeiten müssen“, sagt Michael Oraže. Für den 58-jährigen Ferlacher ist es „kein Problem“, sich am 24. Dezember hinters Lenkrad seines Postbusses zu setzen. Seine beiden Kinder, Sohn Christian (34) und Tochter Michaela (24), sind nämlich schon erwachsen. „Seit zehn Jahren fahre ich am Heiligen Abend und auch zu Sylvester zwischen Klagenfurt und Ferlach hin und her“, sagt der Postbus-Chauffeur.

