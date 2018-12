Kleine Zeitung +

Weihnachtszeit Hochsaison bei Telefonseelsorge

Gerade in der Weihnachtszeit ist die Telefonseelsorge von der Caritas Kärnten eine wichtige Anlaufstelle. In den vergangenen zwei Monaten wanden sich auffallend viele Menschen in akuter Suizidalität an die Beratungsstelle.