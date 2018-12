Simon Stadler singt am Freitag Udo Jürgens schönste Lieder. Mit dem Sänger teilt der Maria Saaler ein Stück seiner eigenen Familiengeschichte.

Simon Stadler hält die Musik von Udo Jürgens hoch. © (c) Alexander Langer/ KK

Ich will die Unbequemlichkeit und auch die Schwärmerei, will verdammt sein zur Revolte und zum Träumen frei.“ In seiner Ballade „Bis ans Ende meiner Lieder“ reflektierte Udo Jürgens über seine Lebensziele. Über ein Jahrzehnt später fielen die Songzeilen des 2014 verstorbenen Sängers dem 22-jährigen Simon Stadler ins Auge - und trafen den jungen Musiker, der seit seinem vierten Lebensjahr Klavier spielt, mitten ins Herz.