Theodor Domej (69) weiß alles über slowenische Schriften in Kärnten – auch die in der Ausstellung der Uni-Bibliothek.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Theodor Domej mit einem schönen Exemplar aus seiner 30.000 Bände umfassenden Bibliothek © KLZ/Jochen Bendele

Kaum jemand weiß so gut wie Theodor Domej, welche Schätze die Ausstellung „Frühe slowenische Drucke in Kärnten“ in der Bibliothek der Alpen-Adria-Universität noch bis zum 8. März 2019 herzeigt. Welche Bedeutung die Wörterbücher, Grammatiken, Katechismen, Gesetzestexte und zum Lesen animierenden Abecedarien haben: „Um 1870 ist die ganze Palette abgedeckt, die einer entwickelten Schriftsprache zukommt.“ Kein Wunder, dass der 69-Jährige die Ausstellung einbegleitet hat. Es ist spannend zu sehen, Wie der Historiker und Sprachexperte zu seinem Wissen kam.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.