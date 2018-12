Großeinbruch bei Einem Autohaus in der Völkermarkter Straße in der Nacht auf Montag. Vom Freigelände verschwanden drei Audi und ein VW aus dem Luxussegment im Wert von über 300.000 Euro.

In diesem Autohaus schlugen die Täter zu © Christian Reiner

Schock für einen bekannten Autohändler in Klagenfurt. In der Nacht auf Montag statteten kurz nach Mitternacht dunkle Gestalten dem Firmengelände an der Ecke Völkermarkter-Straße-Südring einen Besuch ab. "Nach der Spurenlage gehen wir davon aus, dass mindestens sechs Täter am Werk waren", sagt Peter Biedermann, stellvertretender Leiter der Gruppe "Einbruch/Diebstahl" im Landeskriminalamt. Seit vielen Jahren arbeitet der Ermittler im Bereich der organisierten Kriminalität durch Banden aus Ost- und Südosteuropa. "Der Coup trägt die Handschrift von Profis", so Biedermann.