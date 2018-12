La Bohème„Ich wollte niemanden, der das Werk auf den Kopf stellt“

Puccinis „La Bohème“, die Liebe, der Tod, die Jugend und kein Handy. Was Stadttheater-Intendant Florian Scholz zu seiner ersten Opern-Regie bewegt hat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Florian Scholz inszeniert seine erste Oper © Maurer Gerhard

Sie inszenieren zum ersten Mal eine Oper. Was hat Sie in diese Lage gebracht?

FLORIAN SCHOLZ: Die Tatsache, dass wir „La Bohème“ von Puccini spielen wollten, weil sich Lorenzo Viotti das gewünscht hat. Seine Karriere schießt jetzt durch die Decke, aber er hat mir zugesagt, noch ein drittes Mal bei uns als Operndirigent zu arbeiten, wenn wir dieses Werk auf die Bühne bringen. Im Nachdenken darüber, welchem Regisseur ich das anvertrauen würde, hat sich herausgestellt, dass viele das gar nicht anfassen würden, weil das Werk sehr präzise in seinen Vorgaben ist.