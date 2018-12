Facebook

Das Kunstobjekt „Rolle des Lebens“ im Hotelgarten wurde für das Ehepaar Grossmann zum Symbol © Weichselbraun

Sie begannen vor 35 Jahren bescheiden mit zwei kleinen Apartments. Das war auch das einzige Erbe, das Andrea Grossmann, damals Chefsekretärin bei Siemens, mit ihrem Gatten Karl Grossmann 1983 als Basis für das heutige Vier-Sterne-Plus-Hotel Balance und das Familienhotel Elisabeth in Pörtschach einsetzen konnte. Alles andere war Frucht harter Arbeit, durch die das Spa & Golf Hotel nach großen Investitionen zum best ausgelasteten Ganzjahresbetrieb am Wörthersee werden konnte und mit 60 Zimmern 20.000 Nächtigungen pro Jahr verbucht. Heuer feiern die erfolgreichen Tourismusunternehmer 35-Jahr-Jubiläum und hoben nach der Kochschule in „Andreas Küchenatelier“ wieder ein neues Angebot aus der Taufe: Medical Wellness für Reflux-Patienten, die unter Aufsicht des Spezialmediziners Martin Riegler lernen, die Krankheit in den Griff zu bekommen. Haubenköchin Andrea Grossmann (58) hat darüber ein viel beachtetes Buch mit selbst ausprobierten Rezepten verfasst.

