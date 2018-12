Im Ortsbereich von Pischeldorf rückten vier Feuerwehren am Donnerstag zu einem Küchenbrand aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren schafften auch die verbrannten Möbel ins Freie © Freiwillige Feuerwehr St. Thomas am Zeiselberg

Die Feuerwehren Pischeldorf, Ottmanach, St. Thomas am Zeiselberg und Timenitz rückten am Donnerstag kurz vor 15 Uhr zu einem Brand in Pischeldorf aus.