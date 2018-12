Wien, Klagenfurt Kärntner Zoo erhält Bundestierschutzpreis

Zum fünften Mal wurden in Wien innovative und nachhaltige Tierschutzprojekte ausgezeichnet. Unter den Gewinnern: der Reptilienzoo Happ in Klagenfurt.

Im Reptilienzoo von Helga Happ leben über 1000 Tiere © Schmidhofer/Privat

Bereits zum fünften Mal wurde am Dienstag in der ORANG.erie des Tiergartens Schönbrunn in Wien der Bundestierschutzpreis verliehen. Unter den Gewinnern: der Reptilienzoo Happ in Klagenfurt. Aus rund 60 Einreichungen wurden sechs Bewerbungen nominiert und von einer Jury schließlich drei Gewinner-Projekte gewählt. "Mit dem Bundestierschutzpreis werden Menschen vor den Vorhang geholt, die sich in besonderer Weise dafür einsetzen, Tierleid zu verhindern und dabei oftmals das Wohl der Tiere über ihr eigenes stellen", sagte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein bei der feierlichen Verleihung. Neben dem Reptilienzoo Happ zählen auch der Biohof Harbich im Marchfeld und ein Streunerkatzen-Kastrationsprojekt aus dem Burgenland zu den Gewinnern.