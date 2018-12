Facebook

In Kärnten werden künftig weniger Wohnungen gebaut als bisher: Davon ist Günther Kostan, Obmann der Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV), überzeugt. Waren es, so Kostan, in früheren Zeiten jährlich 1000 bis 1200 Wohnungen, die von „Gemeinnützigen“ errichtet wurden, rechnet er mit einen Rückgang auf nur mehr 350 Wohnungen pro Jahr.

