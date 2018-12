Facebook

Im Vorjahr feierte Carina Hasenöhrl ihre Promotion © KK/PRIVAT

Zugetragen haben soll sich die Geschichte im Jahr 1992 wie folgt. Im Fernsehen laufen die Turnbewerbe der Olympischen Spiele in Barcelona. Ein damals gerade einmal viereinhalb Jahre altes Mädchen ist begeistert – und schlägt im Wohnzimmer enthusiastisch Purzelbäume. Kurz darauf wird Carina Hasenöhrl von ihrer Mutter beim Turnverein angemeldet.

Was einige Jahre danach folgt, ist ein Stück heimischer Sportgeschichte.

„Ich wollte immer turnen“, erinnert sich Hasenöhrl. Der Traum, Weltklasse im Kunstturnen zu werden, treibt die Klagenfurterin an. So sehr, dass sie mit nur 13 Jahren beschließt, allein nach Rumänien zu übersiedeln, um dort in einer Kaderschmiede zu trainieren. Sie holt unzählige österreichische Meistertitel, mit 15 nimmt sie an der WM teil, die Olympia-Quali für Athen 2004 misslingt. Im selben Jahr wechselt Hasenöhrl nach Holland, um dort fortan in einem Olympiazentrum „mehr als 30 Stunden pro Woche“ zu trainieren.

Tränenreiches Karriereende

Die Form stimmt, doch im November 2006 der Schock nach einem Trainingssturz. Carina Hasenöhrl zieht sich einen Halswirbelbruch zu, entgeht nur knapp einer Querschnittslähmung. Wenige Monate später trainiert sie wieder, will unbedingt zu den Olympischen Spielen 2008 in Peking. Doch bei ihrem Comeback-Wettkampf im Juni 2007 reißt das Kreuzband im Knie. „In diesem Moment war mir klar, dass das Ziel auf das ich zwölf Jahre hingearbeitet habe, unerreichbar bleiben wird“, rekapituliert Hasenöhrl. „Das war wirklich hart.“ Ein tränenreiches Karriereende für Österreichs Nummer 1. Carina Hasenöhrl war in Österreich jahrelang unschlagbar Foto © Gert Eggenberger Aus der disziplinierten Turnerin ist eine erfolgreiche Akademikerin geworden. Kommende Woche wird die 30-Jährige vom Wissenschaftsministerium mit einem „Award of Excellence“ für ihre Dissertation ausgezeichnet. In dieser hat sich Hasenöhrl mit der Dickdarmkrebsforschung beschäftigt. „Es geht darum, zu erforschen, welche Rolle cannabisähnliche Stoffe bei Krebstherapien spielen können“, erklärt sie. „Diese Auszeichnung ist wirklich eine große Ehre, da ich von der Universität vorgeschlagen wurde.“

Nach der Matura in Holland war Hasenöhrl nach Graz übersiedelt – schloss ein Bachelorstudium in Chemie, den Master in Biochemie an der TU Graz und im Vorjahr schließlich das Doktorat (PhD) in Molekularmedizin an der Medizinischen Universität Graz erfolgreich ab. Als Universitätsassistentin am Otto-Loewi-Forschungszentrum für Gefäßbiologie, Immunologie und Entzündung beschäftigt sie sich vor allem mit der Grundlagenforschung im Bereich der Immuntherapie. „Es ist faszinierend, welche Fortschritte erzielt werden.“

Weltmeisterin im Tanzen

Die Erfahrungen aus ihrer sportlichen Karriere helfen Hasenöhrl beim wissenschaftlichen Arbeiten. „Im Leistungssport lernt man, sich Ziele zu setzen und konsequent zu verfolgen. Mein Tagesablauf war immer total durchorganisiert.“ Auch der Teamgeist im Training und das gegenseitige Motivieren lasse sich auf Forschungsgruppen umlegen, sagt die Tochter von Unternehmensberater Rupert Hasenöhrl (früher Geschäftsführer bei Griffner Haus und Sonnenkraft Österreich) und der Informatikerin Irina Hasenöhrl, die über 20 Jahre im Kärntner Fachverband für Turnen tätig war. Im Winter kommt Carina Hasenöhrl oft zum Skifahren nach Kärnten, die ganze Familie nützt den Skipass der Kleinen Zeitung.

Auch sonst ist sie sportlich geblieben, „das Halbmarathonlaufen habe ich wieder bleiben lassen“, sagt die 30-Jährige, die seit dem Sommer verheiratet ist. Zu Beginn der Studienzeit in Graz fand Hasenöhrl im Showtanzen einen künstlerischen Ausgleich und trainierte drei Mal pro Woche Showdance, Breakdance und Akrobatik. 2010 holte sie in der Kategorie „Musical“ doch noch einen Weltmeistertitel.

Wie die wissenschaftliche Karriere weitergeht, lässt sie offen: „Ich bin am Überlegen, ob ich statt der reinen Grundlagenforschung etwas Angewandteres machen könnte.“